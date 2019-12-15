مخططات تميم "لزرع الفتنة" بين الشقيقتين " الإمارات والسعودية"

يواصل تميم بن حمد ونظامه، سياستهم الدنيئة والعدائية ضد دول الجوار حيث يتفانى في إحداث وقيعة بين الشعب السعودي والإماراتي وذلك على خلفية إعلان الدولتين بجانب البحرين ومصر بمقاطعة الدوحة منذ نحو ثلاث سنوات بعد تمسكها بدعم الميليشيات الإرهابية وتمويل الجماعات المسلحة والتدخل في شؤون الدول العربية.

حيث، بدأت الحملة بإشعال الفتنة بين الدولتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إصدار عدد من الوسومات المسيئة والتي تحرض شعوب دول السعودية والإمارات من أجل إحداث وقيعة بينهما ليتطور الأمر إلى إطلاق الشتائم والأكاذيب حول كل شعب من الدولتين. واستغل النظام اللجان الإلكترونية التابعة له في تنفيذ ذلك المخطط بالمطالبة بمقاطعة المنتجات الإماراتية بهدف ضرب الاقتصاد الإماراتي.

في ظل، أن الاقتصاد الإماراتي قد سجل نمواً كبيراً، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات إلى 1.65 تريليون درهم خلال عام 2019، كما سجل نمو الاقتصاد الإماراتي نسبة 2.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019.

بينما، يمر اقتصاد قطر في أزمة كبرى نتيجة سياسات تميم بن حمد وتورطه في تنفيذ مخططاته بإحداث أزمات داخل الإمارات والسعودية وباقي دول المقاطعة ضمن مخطط إيران وتركيا الذي تستخدمانه في تنفيذ خططهم التخريبية ضد دول المنطقة.