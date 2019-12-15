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ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:42 م
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حالة الطقس
حالة الطقس
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ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

قالت الأرصاد الجوية إن هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا الإثنين الموافق 16/12/2019، ليسود البلاد طقس دافئ نهارا وبارد ليلا، وتصل العظمى بالقاهرة لـ20 درجة، بعد أن سجلت اليوم 17 درجة.

وأعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، قائلة إن درجات الجرارة ترتفع معدل 3 درجات، وهي ستكون حول معدلها الطبيعي هذا العام، والريح ستهدأ نسبيا، ويسود البلاد طقس دافئ على جنوب الصعيد، وشمال البلاد، وعن الظاهرة التي تجتاح البلاد صباحا، أكدت الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، مما تؤدي لاضطراب الملاحة.

وتكون الأمطار غدا الإثنين، متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وتمتد إلى مناطق من الوجه البحري، وعن جنوب الصعيد فسيشهد طقس دافئ.

درجات الحرارة المتوقعة غدا
القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة
مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة
سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة
قنا العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة
أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة
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