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للمرة الثانية .. ألفيش البرازيلي وزوجته عارضة الأزياء في زيارة للقاهرة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:57 م
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ألفيش البرازيلي وزوجته عارضة الأزياء
ألفيش البرازيلي وزوجته عارضة الأزياء
الفجر الفني
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قام رجل الأعمال تامر وجية، بتوجيه دعوة للاعب كرة القدم البرازيلي ألفيش البرازيلي، الحاصل على أكبر عدد بطولات في التاريخ لزيارة مصر، وتلبية للدعوة سيقوم اللاعب الدولي بزيارة القاهرة مساء اليوم بصحبة زوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز، حيث سيقوما بزيارة عدة مناطق أثرية وسياحية في العاصمة.

 

وتعتبر الزيارة هي الثانية للاعب البرازيلي في مصر، حيث قام بزيارة مصر منذ عدة سنوات مع منتخب السامبا بكأس العالم للشباب، والذي تم تنفيذ أحداثه في مصر في ذلك الوقت، و فازت البرازيل به.

 

يعتبر ألفيش أكثر لاعب متوج بالبطولات على الإطلاق وله تاريخ طويل في كرة القدم دوليا، حيث بدأ رحلته منذ شبابه و استمر حتى اليوم كأحد أقوى اللاعبين في العالم.

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