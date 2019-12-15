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مديرة شركة أمريكية: الولايات المتحدة بها 40 مليون شخص يعانون من الجوع

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:58 م
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جاسمين برو
جاسمين برو
هدى عبدالرازق
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قالت جاسمين برو، مديرة شركة "جودر" بالولايات المتحدة الأمريكية، إنها قررت العمل في مجال توفير الطعام في 2013 عندما رأت حال الأطفال الجوعي في مدينتها التي تعيش بها.

وأشارت، خلال كلمته في جلسة حول "الأمن الغذائي في أفريقيا: كيف نحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة"، على هامش منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، إلى أنها قامت بطباعة قوائم طعام حتى يشعر الفقراء وكأنهم في مطعم ليختاروا ما يريدون، موضحة أن تجربتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت أن 40 مليون شخص يعانون من الجوع في الولايات المتحدة الأمريكية منهم 11 مليون طفل، مضيفة أن مشكلة الجوع أصبحت جادة جدا، ولابد من مواجهتها، موضحة أن شركتها "جودر" عبارة عن تطبيق على الهاتف المحمول مثل أوبر يوفر الطعام للمحتاجين عند الطلب.
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