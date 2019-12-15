مانشيتر سيتي يحدد خليفة جوارديولا









تنتشر الشائعات داخل أوساط الكرة الإنجليزية وتحديداً نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حول رحل المدرب الإسباني بيب جوارديولا بنهاية الموسم الحالي.





وإدعت بعض التقارير الصحفية، وجود بند في عقد جواريدولا يسمح له بالرحيل عن السكاي بلوز بنهاية الموسم الحالي دون وجود شرط جزائي مالي.





ورغم نفي جوارديولا، إلا أن التقارير تشير إلى أن هذا الموسم ربما يكون الأخير في مسيرة جوارديولا مع مانشستر سيتي.





وذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي يضع المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودرجز على رأس المرشحين لخلافة جوارديولا في حالة رحيله.





وأفادت صحيفة صن الإنجليزية أن رودرجز يثير إعجاب إدارة مانشستر سيتي بعد الآداء الرائع الذي يقدمه رفقه الثعالب، مما أهلهم لإحتلال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي بجداراة.





وكان رودجرز مرشحاً وبقوة لتدريب نادي أرسنال الإنجليزي بعد إقالة الإسباني أوناي إيمري، لكنه رفض الإلتحاق بالجانرز مفضلاً تجديد عقده مع ليستر سيتي.





ويبدو جوارديولا مرشحاً لمغادرة مانشستر سيتي في نهاية الموسم، بعد البداية الأسواء لجورديولا في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي جعلته يتخلف عن ليفربول بفارق 17 نقطة، قبل مواجهة الفريق مع أرسنال.





ويرتبط بيب بالعودة لناديي بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني، واللذين أشرف بيب على تدريبهما في الفترتة الماضية.





ويرتحل مانشستر سيتي لملعب الإمارات لمواجهة نادي أرسنال في الجولة 17 من الدوريالإنجليزي الممتاز، والذي يحتل السيتي خلاله المركز الثالث برصيد 32 نقطة.



