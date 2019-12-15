أسماء أبو اليزيد لـ "الفجر الفني": سعيدة بتكريم الجمهور.. والعمل مع رانيا يوسف ممتع

أعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عن سعادتها الغامرة بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة سينمائية دور ثان في حفل توزيع جوائز وشوشة الذي انطلق منذ أيام قليلة بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.



وقالت أسماء في تصريح خاص لـ " الفجر الفني " خلال حفل توزيع الجوائز إنها سعيدة من رد فعل الجمهور تجاه كل الأعمال التي قدمتها منذ بدايتها وحتى الآن.



وأضافت أنها تشعر بالفخر لأن تكريمها بهذه الجائزة جاء بناءً على تصويت الجمهور، لأنهم بذلك يرون أنها تستحق التكريم، وعلقت قاىلة: لو الجمهور شايف اني استحق صوته يبقى شكرا ومش عاوزة حاجة تانية.



وأما عن مشاركتها في مسلسل الآنسة فرح، أشارت إلى أنها بدأت في تصوير مشاهدها وسيتم الإعلان قريبًا عن موعد عرضه.



وفيما يتعلق بكواليس تعاونها مع الفنانة رانيا يوسف خلال "الآنسة فرح"، قالت إن أجواء العمل معها ممتعة للغاية قائلة "العمل مع رانيا يوسف وأبطال المسلسل ممتع جدا وأنا حبيتهم".



وأوضحت أسماء أبو اليزيد حقيقة تقديمها لأغاني بصوتها خلال الأحداث، وقالت إنها لم تغني في المسلسل الجديد على عكس أعمالها السابقة.



وكانت أسماء قد تألقت خلال حفل توزيع جوائز وشوشة، بإطلالة مميزة وبسيطة، وظهرت بفستان كت ذو طبقات متعددة باللون الأخضر والأزرق، واعتمدت تسريحة شعر مميزة ولملمته للأعلى، ونسقت مكياجًا ذو ألوان هادئة تناسب مع إطلالتها اللامعة.