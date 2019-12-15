قرقاش.. #عام_الاستعداد_للخمسين.. احتفالية إماراتية مستحقة

أعلن الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم الأحد، علي حسابه علي موقعه الرسمى تويتر، عن انطلاق #عام_الاستعداد_للخمسين.

وصرح قرقاش، " #عام_الاستعداد_للخمسين، اختفالية إماراتية مستحقة لمسيرة مباركة وحدت الإمارات، وصنعت إحدى أنجح تجارب الاستقرار إقليمياً".

وتابع, "سنوية نلج منها إلي المستقبل ومشارعه كالذكاء الاصطناعى والفضاء واقتصاد المعرفة".

واختتم، "موقعنا المقدمة والصدارة، وطموحنا سقفة السماء".