بعد تكريمها.. سارة الطباخ: إسعاد يونس مثلي الأعلى وأتمنى تحقيق نفس مكانتها

أكدت المنتجة سارة الطباخ، أن تكريمها في مهرجان "وشوشة" كأفضل منتجة يمثل دفعة لمزيد من النجاحات في الساحة الإنتاجية.

وأضافت سارة في بيان من مكتبها الإعلامي اليوم الأحد: "أن تكريمها مع كوكبة من النجوم والإعلاميين وصناع الفن وصانع النجوم نصر محروس يعد دفعة لمزيد من النجاحات".

مضيفة: "سيشهد العام المقبل نقلة كبيرة لشركتي في الإنتاج الفني بشكل عام سواء في السينما أو الدراما بجانب الإنتاج الغنائي".

واختتمت قائلة: "أسير علي نهج المنتجة الكبيرة إسعاد يونس فهي بالنسبة لي المثل الأعلى لانها نجحت في تقديم إنتاج محترم وصنعت العديد من النجوم الموجودين حاليًا".