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بعد تكريمها.. سارة الطباخ: إسعاد يونس مثلي الأعلى وأتمنى تحقيق نفس مكانتها
الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:50 م
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الفجر الفني
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أكدت المنتجة سارة الطباخ، أن تكريمها في مهرجان "وشوشة" كأفضل منتجة يمثل دفعة لمزيد من النجاحات في الساحة الإنتاجية.
وأضافت سارة في بيان من مكتبها
الإعلامي اليوم الأحد: "أن تكريمها مع كوكبة من النجوم والإعلاميين وصناع الفن
وصانع النجوم نصر محروس يعد دفعة لمزيد من النجاحات".
مضيفة: "سيشهد العام المقبل نقلة كبيرة
لشركتي في الإنتاج الفني بشكل عام سواء في السينما أو الدراما بجانب الإنتاج الغنائي".
واختتمت قائلة: "أسير علي نهج المنتجة الكبيرة إسعاد يونس فهي بالنسبة لي المثل الأعلى لانها نجحت في تقديم إنتاج محترم وصنعت العديد من النجوم الموجودين حاليًا".
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