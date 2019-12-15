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بعد تكريمها.. سارة الطباخ: إسعاد يونس مثلي الأعلى وأتمنى تحقيق نفس مكانتها

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:50 م
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سارة الطباخ
سارة الطباخ
الفجر الفني
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أكدت المنتجة سارة الطباخ، أن تكريمها في مهرجان "وشوشة" كأفضل منتجة يمثل دفعة لمزيد من النجاحات في الساحة الإنتاجية.

 

وأضافت سارة في بيان من مكتبها الإعلامي اليوم الأحد: "أن تكريمها مع كوكبة من النجوم والإعلاميين وصناع الفن وصانع النجوم نصر محروس يعد دفعة لمزيد من النجاحات".

 

مضيفة: "سيشهد العام المقبل نقلة كبيرة لشركتي في الإنتاج الفني بشكل عام سواء في السينما أو الدراما بجانب الإنتاج الغنائي".

 

واختتمت قائلة: "أسير علي نهج المنتجة الكبيرة إسعاد يونس فهي بالنسبة لي المثل الأعلى لانها نجحت في تقديم إنتاج محترم وصنعت العديد من النجوم الموجودين حاليًا".


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