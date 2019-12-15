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"بحبك".. رسالة حب من أيتن عامر لزوجها محمد عز العرب

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:49 م
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أيتن عامر وزوجها
أيتن عامر وزوجها
رانيا ماهر
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شاركت الفنانة الشابة أيتن عامر، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوره برفقه زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، وظهرت أيتن في الصوره محتضنه زوجها و وجهت له رساله رومانسيه قائلة: "إنت أفضل حاجة حصلتلي في حياتي، بحبك".

وحازت الصوره علي تفاعل كبير من قبل متابعيها الذين تمنوا لهما السعاده والهناء، وجاءت تعليقات مثل: "ربنا يخليكم لبعض، حلوين اوي، ربنا يسعدكم حبيبتي، أحلي اتنين في الدنيا".

يذكر أن الفنانة أيتن عامر تزوجت من مدير التصوير محمد عز العرب في عام 2015، ولديهم أيتن و يوسف.


جدير بالذكر أن أيتن، شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل" ابن الاصول " وحقق نجاحاً كبيرا بعد عرضه على شبكه قنوات ال DMC ، وشارك فى بطولة هذا المسلسل عدد من نجوم الفن منهم، الفنان حمادة هلال، سوزان نجم الدين، فراس سعيد، إيناس كامل، اخراج كامل بكير ، تأليف أحمد محمود ابو يزيد.


وتشارك حاليا في بطولة مسلسل "الأخ الكبير" وعدد من نجوم الفن، محمد رجب ، محمد عز، محمود حجازى، عبير صبرى، راند البحيرى، دينا فؤاد، احمد حلاوة ، إيهاب فهمى، اشرف ذكى، اخراج اسماعيل فاروق، تأليف أحمد عبد الفتاح .


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