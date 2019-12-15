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نيولوك لمحمد عنتر في مباراة طلائع الجيش

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:47 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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يشارك محمد عنتر لاعب فريق الزمالك في مركز جديد خلال مباراة طلائع الجيش المقرر غدا الإثنين بالسويس ضمن منافسات بطولة الدوري.

واستدعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق محمد عنتر لقائمة مباراة الغد بعد استبعاده لفترة طويلة عن المباريات.

وكان الظهور الأخير لعنتر في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا.

عودة عنتر كانت اضطرارية بسبب قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالاعتماد عليه في مركز الظهير الأيمن للنقص الشديد الذي يعاني منه الفريق بسبب غياب كل من التونسي حمدي النقاز وحازم إمام، بسبب مشكلة الأول وفسخ تعاقده مع النادي، في الوقت الذي يعاني منه الثاني من شد.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قام بتصعيد أحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد لجانب وجود محمد عبدالسلام الذي شارك من قبل في مركز الظهير الأيمن ومعهما محمد عنتر لسد النقص.

وضمت قائمة الزمالك كل من
محمد عواد – ابو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى
محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – اسلام جابر – محمد عنتر- احمد عيد في خط الدفاع
طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – امام عاشور يوسف أوباما – اشرف بن شرقي – محمد اوناجم – كريم بامبو في خط الوسط
مصطفي محمد – عمر السعيد في خط الهجوم
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