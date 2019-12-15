الصين تعلق التعريفات الجمركية على بعض السلع الأميريكية ابتداء من اليوم

أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني، الأحد، تعليق التعريفات الإضافية التي كان من المزمع فرضها على بعض السلع الأميركية، ابتداء من 15 ديسمبر، وذلك بعد اتفاق البلدين على "مرحلة أولى" من الاتفاق التجاري يوم الجمعة.









ونُشر هذا البيان على المواقع الإلكترونية لإدارات الحكومة، بما في ذلك وزارة المالية الصينية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الحكومية، مثل وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).





وأضاف البيان أن الصين تأمل بالعمل مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل لحل المخاوف الأساسية لكل من الطرفين بشكل ملائم وتشجيع النمو المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين.







