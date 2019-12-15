محمد الكيلاني عن دلال عبد العزيز: "ألذ ست في مصر"

حيث نشر محمد مجموعة صور جديدة له من كواليس مسلسل "فلانتينو"، وظهر في الصور وهو برفقة الفنانة دلال عبد العزيز، وعلق محمد على الصور قائلاً :"يا جماعة أنا بمثل مع ألذ ست في مصر مش لاقي كلام أقوله عليها"،وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل محبيهم.





وعلى صعيد آخر، يُشار أن مسلسل "فلانتينو" بطولة دلال عبد العزيز، الزعيم عادل إمام، حمدي الميرغني، رانيا محمود ياسين ،وفاء صادق، طارق الأبيارى،داليا البحيرى، إلهام عبد البديع، محمد الكيلاني،سليمان عيد،هدى المفتى، بدرية طلبة، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، والمسلسل خرج من السباق الرمضاني الماضى، ومن المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠.





ويجسد عادل إمام ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال يُدعى "نور عبد المجيد"، صاحب مجموعة مدارس دولية،ومتزوج من الفنانة دلال عبد العزيز، ويواجه خلال الأحداث أزمات تتعرض لها مجموعة المدارس التى يمتلكها .