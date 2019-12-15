جينيفر لوبيز تدين بنجاحها الرائع لوالدتها



ليس سرًا أن جينيفر لوبيز هي واحدة من أفضل الراقصين، لكن الذين عرفوا أن والدتها جوادالوبي رودريغيز يمكن أن تخطئ هذه الخطوة، نشرت جينيفر فيديو لأمها تحتفل بعيد ميلادها، وأظهرت للعالم أن حركات رقصها كلها جزء من جيناتها الجيدة.



قالت جينيفر: "الناس يسألوني من أين أحصل على طاقتي، الآن أنت تعرف جوادالوب أمي، فعلى ما أتذكر، أستطيع أن أراها ترقص وتضحك وتضيء كل غرفة كانت فيها، إنها تعريف الشباب والخالد، في كل عمر أحبت الموسيقى والأفلام والتاريخ والموسيقى وآمنت بالحب الحقيقي، وهي وضعت كل هذا بداخلي وأنا أفضل من هذا".



ثم تابعت جينيفر شكر والدتها على كل شيء، وأرسلت لها تمنياتها الطيبة في يومها الكبير: "لقد جعلتني من أنا اليوم، أنتِ في الرابعة والسبعين من عمرك، جميلة كما كانت دائمًا، لا تزال حية مثلما كانت، ولا تزال ترقص مثل مراهق، شكرًا لك على حبك لي بالطريقة التي تعمل بها، على كل شيء، لكونك أنت، لا توجد كلمات كافية، أحبك إلى الأبد، عيد ميلاد سعيد، أنت قوة الطبيعة".



لطالما كانت جينيفر صريحة بشأن تأثير والدتها وأهمية الأسرة في حياتها، بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أنها تُظهر تحركاتها في الرقص مع ابنتها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها من وقت لآخر، من الجميل دائمًا رؤيتها، وعندما يتعلق الأمر بالرقص، تشرق.



