كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة توتننهام وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش توتنهام LIVE

مشاهدة مباراة توتنهام وولفرهامبتون اليوم الاحد 15-12-2019 بث مباشر اليوم عبر بوابة الفجر والفجر الرياضي، يستقبل وولفرهامبتون اليوم الأحد، نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب مولينيو، وذلك ضمن لقاءات الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي TOTTENHAM LIVE





مشاهدة مباراة توتنهام TOTTENHAM LIVE وولفرهامبتون اليوم بث مباشر بدون توقف، ويحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.





مشاهدة مباراة توتنهام TOTTENHAM LIVE وولفرهامبتون وحقق وولفرهامبتون الانتصار في آخر مواجهة جمعته بتوتنهام على ملعب ويمبلي، في شهر ديسمبر من العام الماضي بنتيجة 3-1، ولم يحقق فوزين متتاليين على السبيرز، منذ التغلب عليهم في مباراتي موسم 2009- 2010.





مشاهدة مباراة TOTTENHAM LIVE توتنهام وولفرهامبتون ولم يخسر توتنهام سوى مباراة واحدة فقط في 5 زيارات سابقة لوولفرهامبتون في البريميرليج (3 انتصارات- تعادل وحيد)، وأتت تلك الهزيمة بهدف نظيف في شهر فبراير من عام 2010.





TOTTENHAM LIVE مشاهدة مباراة توتنهام وولفرهامبتون ولم يخسر وولفرهامبتون في آخر 11 مباراة خاضها في الدوري (5 انتصارات- 6 تعادلات)، وآخر مرة تمتع فيها بسلسلة متتالية بدون هزيمة أفضل من الحالية، كانت بعدم الخسارة في 18 مباراة متتالية في الدوري بين شهري فبراير وسبتمبر من عام 1959.





مشاهدة مباراة توتنهام وولفرهامبتون ومنذ بداية الموسم الماضي، جمع وولفرهامبتون نقاطا أمام الـ 6 الكبار، أكثر من أي فريق آخر جاء في ترتيب بعد المراكز الـ6 الأولى بحصد 21 نقطة (5 انتصارات- 6 تعادلات- 5 هزائم).









بث مباشر مباراة توتنهام وولفرهامبتون وانتصر توتنهام في 3 مباريات من أصل 4 لقاءات خاضها في الدوري تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو، وتعرض لهزيمة وحيدة، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها الفريق في آخر 15 مباراة خاضها تحت قيادة مدربه السابق ماوريسيو بوكيتينو (3 انتصارات- 6 تعادلات- 6 هزائم)، TOTTENHAM LIVE





TOTTENHAM LIVE ويبلغ معدل تسجيل السبيرز للأهداف في المباريات مع مورينيو، 3 أهداف في كل مباراة، مقابل 1.3 هدف في في آخر 15 مباراة مع بوكيتينو.





وخسر توتنهام 10 مباريات من آخر 14 مواجهة خاضها في الدوري خارج ميدانه (انتصار وحيد- 3 تعادلات)، وقبل تلك المباريات الـ14، خسر السبيرز 10 مباريات فقط في 44 مباراة خاضها خارج أرضه.





وآخر مرة تكبد فيها توتنهام عدد هزائم خارج ميدانه أكبر من الحصيلة الحالية، في عام ميلادي واحد، كانت بالخسارة في 11 مباراة في عام 2006.



