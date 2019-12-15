Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام إف سي مصر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه إف سي مصر بعد قليل.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا بعد قليل على إف سي مصر في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الدراويش لتحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الانتصار الثاني على التوالي بعدما فاز في المباراة السابقة على مصر المقاصة بهدفين دون رد.

وضم تشكيل الإسماعيلي كلا من :-

حراسة المرمى : محمد مجدي

خط الدفاع : باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد بيومي - محمود البدري

خط الوسط : محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد مخلوف - بيكيتي سيلفا - همام طارق - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم : محمد الشامي.

أما البدلاء :-
محمد فوزي - بينسون شيلونجو - محمد صادق - أحمد مدبولي - محمد مجدي - محمد حمدي زكي - عماد حمدي.
Advertisements

أخبار تهمك

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الجبلاية تحيل أزمة كهربا إلى فيفا

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

الماركا: شكوك ويقين في برشلونة قبل موقعة ريال مدريد بالكلاسيكو

منذ ساعة و 19 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ يوم

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

11:56 ص

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

10:41 ص

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status