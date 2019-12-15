تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام إف سي مصر

أعلن أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه إف سي مصر بعد قليل.



ويحل الإسماعيلي ضيفًا بعد قليل على إف سي مصر في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.



ويسعى الدراويش لتحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الانتصار الثاني على التوالي بعدما فاز في المباراة السابقة على مصر المقاصة بهدفين دون رد.



وضم تشكيل الإسماعيلي كلا من :-



حراسة المرمى : محمد مجدي



خط الدفاع : باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد بيومي - محمود البدري



خط الوسط : محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد مخلوف - بيكيتي سيلفا - همام طارق - عبد الرحمن مجدي



خط الهجوم : محمد الشامي.



أما البدلاء :-

محمد فوزي - بينسون شيلونجو - محمد صادق - أحمد مدبولي - محمد مجدي - محمد حمدي زكي - عماد حمدي.