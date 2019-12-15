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محافظ القليوبية يفوض قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات في العقود والمشتريات

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:34 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تفويض السكرتير العام للمحافظة والسكرتير المساعد وعددا من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات المختلفة في اختصاصات المحافظ التي يخولها القانون 182 لسنة 2018 بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة فيما عدا المواد التي حظر فيها القانون التفويض فيها وكذا سلطات الأمر المباشر وذلك لمدة عام من تاريخ القرار على أن يحظر على المفوضين ان يفوضوا غيرهم في الاختصاصات المفوضين فيها حيث ينتهي التفويض بإلغاء القرار او انتهاء مدة التفويض او الغرض منه وعلى المفوض إعداد تقارير ربع سنوية حول التعاقدات الخاصة به وعرضها على المحافظ لاعتماد الإجراءات المفوض فيها. 

وتضمن القرار تفويض الدكتور عواد احمد علي السكرتير العام لمحافظة القليوبية فيما يخص ديوان عام المحافظة ومركز ومدينة بنها ومديرية الطرق والنقل وكل من نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا وغريب أحمد رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وخالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة وضياء عبد الحميد رئيس مركز ومدينة القناطر ومحمد صلاح رئيس مدينة الخصوص وأمل فوزي رئيس مدينة قها وامل العسيلي مدير مدرية الطب البيطري وحمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة ومجدي حسين وكيل وزارة التضامن ومحمد صالح وكيل وزارة القوى العاملة ومحمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة وعربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين ووفاء عبد الفتاح وكيل وزارة الإسكان وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وحسن زايد وكيل وزارة الزراعة كل فيما يخصة.

وكما تم تفويض اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد فيما يخص الوحدات المحلية بطوخ وكفر شكر وقليوب وحي شرق شبرا بصفة مؤقتة لحين شغل رئاسة هذه الوحدات بوظيفة قيادية.
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