وزيرة رواندية بمنتدى شباب العالم: الحصول على الطعام أبسط حقوق الإنسان



وأشارت، خلال كلمته في جلسة حول "الأمن الغذائي في أفريقيا: كيف نحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة"، على هامش منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، إلى أن روندا بدأت نهضتها منذ 25 عاما، وتم وضع برامج لتوفير الأمن الغذائي في روندا، حيث وصل نسبة الأمن الغذائي في روندا إلى 81% الآن.



وأضافت أنهم يتبنون برامج تقوم على مساعدة المواطن في حالات نقص الطعام، لافتة إلى أنهم يشجعون النساء في روندا على العمل بالزراعة، فضلا على أنهم يشجعون الشباب على العودة إلى الأرض، موجهة التحية إلى القيادة المصرية لاهتمامها بالشباب.



قالت روزماري مبابازي، وزيرة الشباب في دولة روندا، إن بلادها لها نصيب في نقص المياه، موضحة أن الحصول على الطعام هو أبسط حقوق الإنسان، ودائما يتم مناقشة كيف نقلل الفقد من الطعام.