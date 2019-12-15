خالد أبوزيد بمنتدى شباب العالم: لا بد من إعادة تدوير مياه الصرف

قال الدكتور خالد أبوزيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز سيداري، إن حصة مصر من مياه النيل 49 مليار متر مكعب، وعلى الجانب الأخر تقوم بزراعة محاصيل معينة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير أيضًا.



وأضاف "أبو زيد"، خلال كلمته بجلسة "الأمن الغذائي في إفريقيا.. كيف نحمي الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة"، على هامش منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، أن مصر شديدة الاعتماد على نهر النيل في زراعتها، وهناك أساليب جديدة لا بد من اتباعها حتى يكون هناك استدامة للمياه وأن يتم استخدام المياه الزرقاء في توليد الطاقة.



وشدد، على أن الأمن المائي هام جدًا لتحقيق الأمن الغذائي، ولا بد من الاعتماد على إعادة تدوير مياه الصرف وسبل المياه المتجددة، مما ينتج عنه زيادة إنتاج المحاصيل والحبوب واستغلال الأراضي الزراعية الموجودة دون ان يكون هناك ضرر بالأراضي، وتقليل الخسائر خلال إنتاج الغذاء.



ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.



هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

