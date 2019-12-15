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خلال 24 ساعة.. ضبط 4052 مخالفة مرورية متنوعة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 01:27 م
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رجال مرور
رجال مرور
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين 1413 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

165 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير".
7 دراجات نارية مخالفة.
7 مخالفات "موقف عشوائي".
32 مخالفة شروط الترخيص.
5 حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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