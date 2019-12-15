منتدى شباب العالم.. المدير الإقليمي بمركز سيداري: استغلال المياه الجوفية يساهم في تحسين الزراعة بإفريقيا

قال الدكتور خالد أبوزيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز سيداري، إن 80% من المياه تستخدم في الزراعة، والهدف الثاني من التنمية المستدامة هو القضاء على الجوع ولكن هناك هدف ثالث خاص بالمياه، فهناك أعداد متزايدة يعانوا من سوء التغذية، ثلث منهم من سكان العالم يعيشون في إفريقيا وجنوب شرق أسيا.



وأضاف "أبو زيد"، خلال كلمته على هامش فعاليات جلسة "الأمن الغذائي في إفريقيا.. كيف نحمي الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة"، على هامش منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، أن مضاعفة الانتاج الزراعي، والزراعة المستدامة متعلق بالموارد المائية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة سكانية كبيرة وإفريقيا لديها معدلات نمو متسارعة، ويمثل سكان إفريقيا 17% من سكان العالم، وهذا العدد سيتضاعف عام 2050 و2100، وهناك فرق بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء الذي يعتمد على الاستيراد.



وتابع، أن الأمن الغذائي أكثر قربًا من الاكتفاء الذاتي بسبب عدم توافر الموارد المائية فقط، فـ 59% من الأمن الغذائي من النيل، بينما في شرق إفريقيا هناك 27% أمن غذائي، وهناك بعض المناطق الإفريقية معروف أنها لديها ندرة في المياه، ومصر التي تستخدم الزراعة على أساس الري، تستغل المياه الزرقاء الموجودة في مياه النيل أو المياه الجوفية التي يتم استخراجها، والمياه التي يتم استغلالها لتربية المواشي والرعي 4.9 مليار متر مكعب،



وأوضح، أن إفريقيا على مدار العقود الثلاثة الماضية كانت تعتمد على المحاصيل التي تعتمد على الامطار، حيث أن 69% من الأراضي الزراعية في إفريقيا تعتمد على مياه الأمطار، في حين أن هناك إمكانيات كبيرة لزيادة انتاج الأغذية ونريد أن نستكشف كيف يمكن أن نحسن هذه الزراعة من خلال استغلال المياه الجوفية، وإعادة تدوير مياه الصرف كمصدر هام للزراعة في العدد من دول إفريقيا التي تعاني من ندرة المياه سيسهم في تحسين الزراعة في إفريقيا.

