ضبط عاطل بحوزته 10 كيلوجرام حشيش بالإسكندرية

ألقت قوات الأمن في الإسكندرية، القبض على عاطل على طريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلي الدولي وبحيازته 10 كيلوجرام، من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.



كانت معلومات وردت لضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد قيام أحد العناصر الإجرامية، 42 عاما، مقيم بمنطقة الكيلو 43 ببرج العرب، بمزاولة نشاط غير مشروع في الإتجار وترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش.



وجرى ضبط المتهم حال تواجده بمنطقة الكيلو 29 بطريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحيازته 10 كيلوجرام من مخدر الحشيش.



واعترف المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، وتحرر المحضر اللازم في قسم شرطة أول العامرية، للعرض على النيابة العامة.

