Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار البورصة المصرية .. بحصة سوقية 37.9% "هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:59 م
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية

حصلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، المركز الأول بقائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، حيث بلغ قيمة التداولات بها نحو 4.4 مليار جنيه ، وسجلت حصة سوقية بلغت 37.9%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 29.3% ، ثم إحتلت  شركة اتش.اس.بى.سى سيكوريتيز إيجيبت فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 938.3 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.1%


وفى المركز الرابع  أتت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 709.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.1%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 493.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.3%.

أخبار البورصة المصرية .. البورصة تخسر 8.6 مليون جنيه خلال أسبوع

وتكبدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ،خسائر 8.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق رأسمالها السوقي  عند مستوى 686.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.23% عن الأسبوع الماضي ، وارتفعت  إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 9.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 884 مليون ورقة منفذة على 77 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 586 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. الجبلاية تحيل أزمة كهربا إلى فيفا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ ساعة و 27 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 9 ساعات

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 23 ساعة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

10:41 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status