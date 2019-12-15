أخبار البورصة المصرية .. بحصة سوقية 37.9% "هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي





أخبار البورصة المصرية





حصلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، المركز الأول بقائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، حيث بلغ قيمة التداولات بها نحو 4.4 مليار جنيه ، وسجلت حصة سوقية بلغت 37.9%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 29.3% ، ثم إحتلت شركة اتش.اس.بى.سى سيكوريتيز إيجيبت فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 938.3 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.1%









وفى المركز الرابع أتت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 709.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.1%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 493.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.3%.





أخبار البورصة المصرية .. البورصة تخسر 8.6 مليون جنيه خلال أسبوع





وتكبدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ،خسائر 8.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 686.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.23% عن الأسبوع الماضي ، وارتفعت إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 9.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 884 مليون ورقة منفذة على 77 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 586 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.



