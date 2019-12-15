اسعار الاسماك اليوم الاحد 15-12-2019.. "البلطى" يبدأ من 23 جنيها

اسعار الاسماك اليوم في مصر





استقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 15-12-2019 في الاسواق المحلية في مصر، وتواصل اسعار الاسماك استقرارها في سوق العبور اكبر اسواق الجملة في مصر وننشر فيما يلي أخر تحديثات اسعار الاسماك اليوم في السوق وجاءت على النحو التالي:





اسعار الاسماك اليوم

وسجل سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 23-26 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 17-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها، كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-180جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، كما استقر سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 20 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.

اسعار الاسماك اليوم في السوق المحلى

تراوح كيلو السمك البلطى في مصر ليتراوح ما بين 25 و28 جنيهًا

تراوح سعر كيلو السمك البوري 44 و50 جنيها

تراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 55 و65 جنيها

سجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها

سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و210 جنيها

تراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها

تراوح سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

سعر كيلو البياض البلدي 30 جنيه.

سعر كيلو البلطى الأسواني من 27 إلى 30 جنيه.

سعر كيلو الجمبرى الصغير من 100 الى 140 جنيه.

سعر كيلو الجمبرى الوسط 150 جنيه.

سعر كيلو الجمبرى الجامبو 250 جنيه.

سعر كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيه.

سعر الرنجة المجمدة 28 جنيه.

سعر السردين المجمد 30 جنيه.

سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو

سعر الدنيس 90 جنيها.

سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها

سعر الثعابين بين 50-180 جنيها

سعر سمك موسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

سعر كيلو القراميط 30 جنيه.

سعر كيلو المكرونة الخليجي 45 جنيه.

سعر كيلو البوري الممتاز من 45 الي 60 جنيه.

سعر التونة المجمدة 25 جنيه.

سعر السفرديا المجمدة 26 جنيه.







