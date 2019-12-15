مدير "الفاو" لشباب العالم: المستقبل بين أيديكم.. وعليكم البحث عن حلول للمشاكل

أكد ضى شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أننا بحاجة لطاقات الشباب لتحقيق الهدف الثاني للتنمية المستدامة الخاص بالقضاء على الجوع، وهناك إمكانيات كبيرة يمكن أن نستغل فيها طاقات الشباب، وأن نعمل بجد من أجل هذا الأمر واللجوء للتكنولوجيات الجديدة.



وأضاف، خلال كلمته على هامش فعاليات جلسة الأمن الغذائي في إفريقيا.. كيف نحمي الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، على هامش منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، مخاطبًا الشباب: "المستقبل في أيديكم أنتم الشباب وعليكم البحث عن حلول للمشاكل التي تواجهونها"، مشددًا على ضرورة أن يركز الشباب على قضايا المستقبل الرقمي.



وشدد على أن هناك رغبة من المواطنين أن يعيشوا في المناطق الحضرية، ويتركوا المناطق الريفية التي تقوم بالزراعة، وهذا ينتج عنه المشاكل، مطلقًا مبادرة من أجل الشراكة لحماية الأكثر تهميشًا وضعفًا، من خلال تشارك المعلومات والمعارف من أجل مزيد من الابتكارات، وهذا بإمكان الشباب فقط تحقيقه.



ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.



هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

