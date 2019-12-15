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منتدى شباب العالم.. برنامج الغذاء العالمي: كل 5 ثوان يموت طفل من الجوع على كوكب الأرض

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:58 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال ديفيد بيسيلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، إن كل 5 ثواني يموت طفل على كوكب الأرض من الجوع، معقبا: "الآن مات طفل من الجوع".

وأشار، خلال كلمته في جلسة حول "الأمن الغذائي في أفريقيا: كيف نحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة"، على هامش منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، إلى أن من مثير للإحباط أن معدل الجوع يرتفع على مدار الـ 25 عام الماضية على الرغم من الجهود المبذولة، منوهًا بأن الإنسان هو من صنع الصراع.

وأضاف أن 250 مليون شخص يعانون من الجوع على مستوى العالم، مشددا على أهمية الأمن الغذائي، فهو يلبي احتياجات سكان العالم، وإن لم يكن هناك أمن غذائي ليس هناك أمن على الإطلاق.
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