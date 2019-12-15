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أخبار البورصة المصرية.. البورصة تواصل الصعود بالمنتصف بدعم من مشتريات الأجانب

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:30 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات الأجانب، مع نشاط ملحوظ على الأسهم الصغيرة و أسهم المضاربات ، بحجم تداول 72 مليون سهم من خلال 4 مليون صفقة ، ليتحول المستثمرون الأجانب للشراء بصافى 2 مليون جنيه، فيما إتجهت تعاملات المصريين والعرب ناحية الشراء.

مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 13415 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليصل مستوى 521 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1364 نقطة.


تداولات البورصة المصرية

وبلغت قيمة التداول بالبورصة المصرية في تلك الأثناء نحو  71.1 مليون جنيه من خلال 17.7 مليون سهم، من خلال 4.1 ألف صفقة.


تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية  للشراء  بصافي 2 مليون جنيه، فيما اتجه المصريين والعرب للبيع بنحو 1.3 مليون  جنيه، و729.1 ألف جنيه على التوالي.


ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات 

ارتفعت المؤشرات الرئيسية  للبورصة المصرية ،  بشكل طفيف بمستهل التعاملات ، حيث صعد  كلا المؤشرين بأقل من عشر النقطة المئوية ، و المؤشر الرئيسي عند 13368 نقطة ،  وتداول السبعينى عند 520.81 نقطة ، الا ان قيم التداول ضعيفة للغاية لم تتجاوز الـ 15 مليون سهم ، مع تباين أداء الاسهم بتذبذبات سعرية ضعيفة جدا ، مع استمرار غياب المحفزات و عدم ظهور أى جديد يمكن أن يغير من أداء السوق الذى يعانى من عزوف المستثمر و تراجع السيولة.

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