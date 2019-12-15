«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة توتنهام وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش توتنهام NOW TOTTENHAM

مشاهدة مباراة توتنهام وولفرهامبتون بث مباشر الان مانشستر يونايتد، يلتقى فريق وولفرهامبتون بنظيره توتنهام فى تمام الرابعة عصر اليوم الأحد بملعب مولينيو، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 17 من عمر الدورى الإنجليزى الممتاز "بريمرليج" .





مشاهدة مباراة توتنهام وولفرهامبتون اليوم الاحد 15-12-2019





مشاهدة مباراة توتنهام وولفرهامبتون بث مباشر توتنهام ويحتل فريق وولفرهامبتون المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 5 مباريات وخسر فى مثلها وتعادل 9 مباريات، بينما يقع توتنهام فى المركز السابع برصيد 23 نقطة حيث لعب 16 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر فى مثلها .





بث مباشر توتنهام مشاهدة مباراة توتنهام وولفرهامبتون والتقى الفريقان فى 41 مباراة فى مختلف المسابقات نجح توتنهام فى الفوز فى 23 مباراة بينما فاز وولفرهامبتون فى 8 مباريات وكان التعادل حاضراً فى 10 مباريات، كما سجل توتنهام 90 هدفا بينما استقبلت شباكه 57 هدفا .





مشاهدة مباراة توتنهام وولفرهامبتون وأشاد البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير بنظيره يورجن كلوب عقب تجديد تعاقده اليوم مع ليفربول حتى 2024.





مشاهدة مباراة توتنهام وولفرهامبتون عبر الفجر وتحدث مورينيو فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة وولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى قائلا :"بن ديفيز وندومبيلى وهوجو لوريس وإيريك لاميلا سيغيبون، وأورييه ووينكس كلاهما سيغيبان عنّا لفترة من الزمن."



