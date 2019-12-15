الليلة.. شيما هلالي نجمة موسم "الدرعية" في الرياض

تستعد النجمة التونسية شيما هلالي، الليلة، للمُشاركة ضمن فعاليات موسم "الدرعية" المقام بالعاصمة السعودية الرياض.

وتُحيّ شيما هلالي حفلا فنيا على مسرح "البجيري" بمشاركة النجم الإماراتي حسين الجسمي والفنان الكويتي مطرف المطرف، ومن تنظيم شركة روتانا للمرئيات والصوتيات.

تُقدم شيما هلالي باقة من أغنياتها القديمة والجديدة، ومن ضمنها أغنياتها باللهجة الخليجية "طيبة، سلمولي، عقلته"، اضافة الى مجموعة من الأغنيات السعودية لأبرز النجوم السعوديين أمثال محمد عبده، والراحل طلال مداح.

وتُتابع شيما هلالي تحضيراتها الفنية، حيث سجلت عدة أغنيات جديدة خلال الأسابيع الماضية.