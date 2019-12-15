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الماركا: شكوك ويقين في برشلونة قبل موقعة ريال مدريد بالكلاسيكو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:46 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يستقبل فريق برشلونة غريمه ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل على ملعب "كامب نو" في الكلاسيكو وذلك بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وسلطت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الأحد الضوء على مستوى فريق برشلونة وحالته قبل مباراة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.

وأفادت صحيفة "الماركا" الإسبانية بأن برشلونة يخوض مباراة الأربعاء المقبل أمام غريمه ريال مدريد بشكوك ويقين.

وأشارت الصحيفة بأن الشكوك في برشلونة تتمثل في هشاشة الدفاع وضعفه واستقبال الفريق للعديد من الأهداف مؤخرًا بجانب عدم جاهزية الظهير الأيسر جوردي ألبا والذي يعتبر في حالة ليست جيدة، بجانب بوسكيتس متوسط الميدان.

وأضافت الصحيفة بأن اليقين تحسن حالة ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان وتألق فرانكي دي يونج، بجانب الحصول على راحة أكثر من ريال مدريد بـ30 ساعة قبل الكلاسيكو.
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