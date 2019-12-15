كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتشMANCHESTER UNITED

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون مانشستر يونايتد يمر بموسم سئ للغاية حتي الان فقد فيه الكثير من النقاط وسيحاول اليوم تعويض ما فاته خلال الجولات الماضية وتحقيق الانتصار علي حساب خصم هو الاخر ينزف المزيد من النقاط منذ بداية الموسم وهو فريق ايفرتون في موقعة متكافئة للغاية بين الجريحين.





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