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تعرف على بورصة لاعبي برشلونة قبل الكلاسيكو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:37 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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سلطت صحيفة "الآس" الإسبانية الضوء على مستوى لاعبي برشلونة قبل المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد بالكلاسيكو.

ويستضيف برشلونة غريمة التقليلدي ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل على ملعب "كامب نو" في كلاسيكو الأرض والمؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وأشارت الصحيفة في خبر لها اليوم الأحد عن بورصة لاعبي الفريق الكتالوني من حيث مستواهم في الفترة الأخيرة.

وأكدت الآس على أن هناك ارتفاع في أداء رباعي الفريق الكتالوني وهم لويس سواريز وأنطوان جريزمان ووجيرارد بيكيه وسيرجيو روبيرتو في المباريات الماضية.

وأضافت الصحيفة بأن هناك انخفاض للمستوى لثلاثي تير شتيجين وفرانكي دي يونج وكليمو لينجليت.

وتابعت الصحيفة بأن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أمامه 3 أيام قبل الكلاسيكو ليعيد حساباته ويعيد لاعبيه للتألق
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