Advertisements
Advertisements
Advertisements

كايرو ستيبس تستضيف أوركسترا الأوبرا فى القاهرة والشيخ إيهاب يونس فى الإسكندرية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:36 م
Advertisements
كايرو ستيبس
كايرو ستيبس
أحمد رمضان متولي
Advertisements

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر 3 حفلات بالقاهرة والاسكندرية للفريق المصرى الالمانى كايرو ستيبس بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش وذلك فى الثامنة مساء الخميس ، الجمعة 19 ، 20 ديسمبر على المسرح الكبير بمشاركة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ومساء الاحد 22 ديسمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " ويستضيف الحفل المنشد الشيخ إيهاب يونس.

 

يقول باسم درويش ان االاعمال الموسيقية لفريق كايرو ستيبس تعتمد على مزج أساليب موسيقية متنوعة من مختلف أنحاء العالم بالاضافة الى دمج  الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والاصوات الاليكترونية لتنتج تأثيرات روحانية تسمو بالمشاعر والوجدان ، واشار ان برنامج الحفلات يتضمن عدد من مؤلفاته الخاصة منها شمس ، رقصة النيل ، بكرة ، ارابيسكان ، سيوة ، جاردن سيتى ، صعيدى ، شم النسيم ، دهب ، سانكتوم ، كافية جروبى ، اوليه كايرو ، خليجى ستيبس الى جانب جنوسيننى لـ ايريك ساتى .

 

يضم الفريق العازفين باسم درويش ( عود ) ، رامى عطا الله ( بيانو ) ، راجيد ويليام ( ناى ) ، ستيفان هيرجينرودر ( باص ) ، فولفجانج فيتيمان ( ساكسفون ) ، محمد رافت – هانى الصواف – عظيمة ( ايقاع ) راجى كمال ( قانون ) ، وائل السيد ( اكورديون ) ، جان بوشرا ( تشيللو ) ، عماد عزمى – نهاد جمال الدين – شادى عبد السلام – شيرين عزمى ( فيولينة ) .

 

يشار ان كايرو ستيبس فريق جاز صوفى عالمى يتكون من عازفين مصريين والمان ، تأسس عام 2002 بالتعاون بين عازف العود المصرى الموسيقار باسم درويش وعازف البيانو والمؤلف الموسيقى الألمانى ماتيس فراى ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عالمية عريضة كما نال شهرة واسعة داخل مصر من خلال حفلاته بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009 .

Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

عاجل.. الجبلاية تحيل أزمة كهربا إلى فيفا

منذ حوالي 3 ساعات

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 9 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 9 ساعات

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 23 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ ساعة و نصف

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

10:41 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status