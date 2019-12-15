كايرو ستيبس تستضيف أوركسترا الأوبرا فى القاهرة والشيخ إيهاب يونس فى الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر 3 حفلات بالقاهرة والاسكندرية للفريق المصرى الالمانى كايرو ستيبس بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش وذلك فى الثامنة مساء الخميس ، الجمعة 19 ، 20 ديسمبر على المسرح الكبير بمشاركة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ومساء الاحد 22 ديسمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " ويستضيف الحفل المنشد الشيخ إيهاب يونس.

يقول باسم درويش ان االاعمال الموسيقية لفريق كايرو ستيبس تعتمد على مزج أساليب موسيقية متنوعة من مختلف أنحاء العالم بالاضافة الى دمج الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والاصوات الاليكترونية لتنتج تأثيرات روحانية تسمو بالمشاعر والوجدان ، واشار ان برنامج الحفلات يتضمن عدد من مؤلفاته الخاصة منها شمس ، رقصة النيل ، بكرة ، ارابيسكان ، سيوة ، جاردن سيتى ، صعيدى ، شم النسيم ، دهب ، سانكتوم ، كافية جروبى ، اوليه كايرو ، خليجى ستيبس الى جانب جنوسيننى لـ ايريك ساتى .

يضم الفريق العازفين باسم درويش ( عود ) ، رامى عطا الله ( بيانو ) ، راجيد ويليام ( ناى ) ، ستيفان هيرجينرودر ( باص ) ، فولفجانج فيتيمان ( ساكسفون ) ، محمد رافت – هانى الصواف – عظيمة ( ايقاع ) راجى كمال ( قانون ) ، وائل السيد ( اكورديون ) ، جان بوشرا ( تشيللو ) ، عماد عزمى – نهاد جمال الدين – شادى عبد السلام – شيرين عزمى ( فيولينة ) .

يشار ان كايرو ستيبس فريق جاز صوفى عالمى يتكون من عازفين مصريين والمان ، تأسس عام 2002 بالتعاون بين عازف العود المصرى الموسيقار باسم درويش وعازف البيانو والمؤلف الموسيقى الألمانى ماتيس فراى ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عالمية عريضة كما نال شهرة واسعة داخل مصر من خلال حفلاته بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009 .