صوفيا هتشينز تُنكر علاقتها الرومانسية مع كاتلين جينر

أنكرت صوفيا هتشينز المتحولة جنسيًا، أنه لم يكن هناك أي صداقة بينها وبين المتحولة جنسيًا أيضًا كاتلين جينر، وفي الواقع إنها تواعد رجل.



أثارت سيدة الأعمال صوفيا هتشينز، البالغة من العمر 23 عامًا، وكاتلين جينر البالغة من العمر 70 عامًا، الشائعات منذ أكثر من عام، وقد حضرت المرأتين مغايرتا الهوية الجنسية مناسبات للمشاهير، وقضيا بعض الوقت مع عائلة جينر.



سئلت صوفيا عن كاتلين في مقابلة مع صحيفة New York Times، نُشرت يوم السبت بعنوان "صوفيا هتشينز لا تواعد كاتلين جينر"، قالت صوفيا: "لم نشارك أبدًا في علاقة عاطفية".



أخبرت صوفيا صحيفة New York Times أنها بدأت في مواعدة رجل نبيل، يبلغ من العمر 30 عامًا، وتخرج من جامعة هارفارد، ويعمل في Wall Street.



ورفضت كاتلين إجراء مقابلة معها، ولكنها أخبرت صحيفة New York Times في بيان لها: "على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت صوفيا أفضل صديقاتي وعائلتي وصديقة لها، إنها واحدة من أفضل العقول في مجال عملها، إن قيمتها في حياتي لا يمكن إنكارها، فالسماء هي الحد الأقصى بروح المبادرة الخاصة بها".



عندما سئلت صوفيا لماذا استمرت تقارير الصحف الشعبية تتحدث عنها وكاتلين، قالت: "لأننا لم نتعامل معها، لا أشعر بالحاجة إلى مخاطبة حياتي الجنسية بصراحة تامة، ما لم أرغب في ذلك".



خلال سنتها العليا في جامعة Pepperdine في Malibu، عينت كاتلين صوفيا لتكون مديرة أعمالها، وهي الوظيفة التي شغلتها كريس جينر عندما كانت متزوجة من كاتلين قبل التحول، انتقل صوفيا إلى منزل كاتلين الفخم في المدينة الساحلية، بصفتها مديرة كاتلين، وتفاوضت مؤخرًا على اتفاقها لتظهر في برنامج الواقع البريطاني I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!، والتي وفقًا لما ذكرته، حصلت على "أعلى أموال في تاريخ العرض".



وقالت صوفيا لصحيفة New York Times: "لقد جمعنا الكثير من المال وما زلنا نفعل".



تعمل صوفيا أيضًا كمديرة تنفيذية لمؤسسة Caitlyn Jenner، وهي منظمة لحقوق المتحولين جنسيًا.



أثارت صوفيا وكاتلين أول شائعات عن علاقتهم الرومانسية في صيف عام 2018، وقد قاما بمشاركة الجمهور لأول مرة في يوليو في حفل جوائز ESPYs.



احتفل الاثنان بعيد ميلاد كاتلين مؤخرًا، إلى جانب العديد من أفراد عائلة كارداشيان جينر.



وقال صوفيا لصحيفة New York Times: "إنني على صداقة جيدة مع جميع أفراد العائلة، لكنني أقرب إلى كريس وكيم كارداشيان وكايلي جينر وكيندال جينر".



في أغسطس 2018، عندما سُئلت كاتيلن عن طبيعة علاقتها مع صوفيا، قالت لمجلة Variety: "لن ندخل في ذلك، لكننا قريبون للغاية، فنحن نقوم بالكثير من الأشياء معًا، نحن نوعًا ما لا ينفصلان نحن أفضل الأصدقاء".



قالت صوفيا عنها وكاتلين في برنامج The Hidden Truth في أكتوبر التالي: "لن أصفها بأنها علاقة رومانسية، أود أن أصف علاقتنا كشركاء، نحن شركاء أعمال، أنا المدير التنفيذي لمؤسستها".



في وقت سابق من هذا العام، احتفلت صوفيا بعيد ميلادها الثالث والعشرين مع كاتلين وأصدقائها، وكتبت على إنستجرام: "لقد اخترت أن أكون متعمدًا للغاية بشأن الأشخاص الذين أحيط بهم، أحيط نفسك بأولئك الذين يلهمون، والأشخاص الجميلون، والأشخاص الذين هم جميلون، أصلي أولئك الذين يمكّنونك، والذين يختارون الحب، أنا محظوظة جدًا أن يكون لديّ أصدقاء وفريق وشريك محبٍ رائع لدي".



قامت فيما بعد بتعديل منشورها لتجاهل عبارة "شريك محب رائع"، وكتبت بدلًا عنها: "أنا محظوظة جدًا لأن يكون لدي أصدقاء وفريق وكل الحب والدعم لدي".



في شهر مايو الماضي، قالت ابنة كريس كلوي كارداشيان في قضية طلاق المشاهير في لورا فاسر بودكاست، أنها تعتقد أن كاتلين كانت تواعد "امرأة متحولة جنسيا"، مضيفة: "إنها حقًا جميلة جدًا، إنها جميلة حقًا، إنها أصغر سنًا ولكن مثلها، إنها لا تزعج أحدًا، إنها حلوة للغاية"، لكن كلوي لم تذكر اسم المرأة.



في الشهر الماضي، ظهرت صوفيا في Good Morning Britain، واستضافها المضيف المثير للجدل بيرس مورغان حول علاقتها مع كاتلين، وسألها كيف ستقوم بتصنيفها.



تسائلت صوفيا: "هل هذا هو السؤال الافتتاحي، بيرس؟ أعتقد أنني قد وصفتها جيدًا في نهاية اليوم، أنا وكاتلين عائلة".