«يلا شووت» MANCHESTER UNITED LIVE مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر Premier League كورة جول ONLINE

مانشستر يونايتد يمر بموسم سئ للغاية حتي الان فقد فيه الكثير من النقاط وسيحاول اليوم تعويض ما فاته خلال الجولات الماضية وتحقيق الانتصار علي حساب خصم هو الاخر ينزف المزيد من النقاط منذ بداية الموسم وهو فريق ايفرتون في موقعة متكافئة للغاية بين الجريحين.

يأمل أولي جونار سولشاير في تعافي جيسي لينجارد من إصابته سريعًا ليلحق بمباراة يونايتد ضد إيفرتون والمقرر إقامتها بعد غد الأحد.





كان لينجارد قد شارك أساسيًا في مباراة الشياطين الحمر الأخيرة في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي وقدم أداءً جيدًا، إلا أنه لم يتدرب مع الفريق هذا الأسبوع بعد تعرضه لكدمة أثناء مباراة الديربي.





من ناحية أخرى، أوضح المدرب النرويجي أنه يتوقع عودة بول بوجبا وإيريك بايلي وتيموسي فوسو مينساه للتدريبات الجماعية بداية من الأسبوع القادم.



