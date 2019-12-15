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«يلا شووت» MANCHESTER UNITED LIVE مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر Premier League كورة جول ONLINE

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:30 م
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بوابة الفجر
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مانشستر يونايتد يمر بموسم سئ للغاية حتي الان فقد فيه الكثير من النقاط وسيحاول اليوم تعويض ما فاته خلال الجولات الماضية وتحقيق الانتصار علي حساب خصم هو الاخر ينزف المزيد من النقاط منذ بداية الموسم وهو فريق ايفرتون في موقعة متكافئة للغاية بين الجريحين.

يأمل أولي جونار سولشاير في تعافي جيسي لينجارد من إصابته سريعًا ليلحق بمباراة يونايتد ضد إيفرتون والمقرر إقامتها بعد غد الأحد.

كان لينجارد قد شارك أساسيًا في مباراة الشياطين الحمر الأخيرة في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي وقدم أداءً جيدًا، إلا أنه لم يتدرب مع الفريق هذا الأسبوع بعد تعرضه لكدمة أثناء مباراة الديربي.

من ناحية أخرى، أوضح المدرب النرويجي أنه يتوقع عودة بول بوجبا وإيريك بايلي وتيموسي فوسو مينساه للتدريبات الجماعية بداية من الأسبوع القادم.


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