أحلام في قائمة تريند جوجل.. فما السبب؟

احتلت الفنانة الإماراتية أحلام الترتيب السادس في قائمة تريند جوجل اليوم الأحد الموافق 15/12/2019، ويرجع السبب في ذلك إلى وصول متسابقة مصرية من فريق أحلال للنهائيات، وقد حظي صوتها على إعجاب الجمهور والمتدربين الأربعة، مما جعلها تثق كثيرا في موهبتها، ليضفها البعض بالغرور.





ودربت أحلام المتسابقة إيمان عبد الغنى، في برنامج "ذا فويس" في نسخته الخامسة، وحاولت توضيح سوء فهم الجمهور والمتدربين، بأن المتدربة مُصابة بالغرور، قائلا "هي فقط لديها ثقة شديدة في نفسها، الأمر الذي جعل محمد حماقى يسعى لخطفها في المراحل النهائية، ولكن قوانين البرنامج لا تسمح بذلك".





وخلال انضمامها لفريق أحلام تمكنت إيمان بصوتها من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب، من خلال الأغاني التي قدمتها.