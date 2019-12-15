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بث مباشر.. بدء جلسة "الأمن الغذائي في أفريقيا" بمنتدى شباب العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:34 م
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منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
رقية جمال
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية بثًا مباشرًا لانطلاق فعاليات الجلسة الثانية من النسخة الثالثة من منتدي شباب العالم بعنوان الأمن الغذائي في أفريقيا، اليوم الأحد، حيث يشهد 11 جلسة بمختلف القاعات بمركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

ويناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.

هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.
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