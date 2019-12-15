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اسعار اللحوم اليوم الأحد 15-12-2019.. الكندوز يسجل 100 جنيه في المحافظات

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:27 م
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اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم
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اسعار اللحوم اليوم 
 استقرت اسعار اللحوم اليوم الاحد 15-12-2019 في الاسواق المحلية، حيث يبدأ سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 جنيها للكيلو في بعض المناطق في مصر بينما يبدأ سعر اللحم البتلو من مستوى 180 جنيها في بعض المناطق وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم وجاءت على النحو التالي:

اسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية في مصر 
سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 180 جنيها
سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 إلى 140 جنيهات
سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه
 سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها
سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه
سجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها.
سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها
 سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه
 سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه
 سجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.

 اسعار اللحوم خلال الفترة الماضية 
وتشهد اسعار اللحوم حالة من الاستقرار في السوق المحلية خلال تعاملات الفترة الماضية على الرغم من اعلان وزارة الزراعة انها بصدد رفع اسعار الدواجن واللحوم في الاسواق الا ان الاسعار شهدت حالة من الثبات نتيجة لكثرة المعروض من السلعه في الاسواق في ظل استقرار الطلب.

 واعلنت شعبة القصابين ان الاسعار بصدد ارتفاع قريب في الاسواق المحلية بسبب اقبال مويم الشتاء الذي ترتفع في الاسعار نتيجة لارتفاع تكاليف الانتاج.
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