اسعار اللحوم اليوم الأحد 15-12-2019.. الكندوز يسجل 100 جنيه في المحافظات

اسعار اللحوم اليوم

استقرت اسعار اللحوم اليوم الاحد 15-12-2019 في الاسواق المحلية، حيث يبدأ سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 جنيها للكيلو في بعض المناطق في مصر بينما يبدأ سعر اللحم البتلو من مستوى 180 جنيها في بعض المناطق وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم وجاءت على النحو التالي:





اسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية في مصر

سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 180 جنيها

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 إلى 140 جنيهات

سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه

سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها

سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه

سجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها

سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه

سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه

سجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.





اسعار اللحوم خلال الفترة الماضية

وتشهد اسعار اللحوم حالة من الاستقرار في السوق المحلية خلال تعاملات الفترة الماضية على الرغم من اعلان وزارة الزراعة انها بصدد رفع اسعار الدواجن واللحوم في الاسواق الا ان الاسعار شهدت حالة من الثبات نتيجة لكثرة المعروض من السلعه في الاسواق في ظل استقرار الطلب.





واعلنت شعبة القصابين ان الاسعار بصدد ارتفاع قريب في الاسواق المحلية بسبب اقبال مويم الشتاء الذي ترتفع في الاسعار نتيجة لارتفاع تكاليف الانتاج.