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عمرو دياب يتألق للمرة الثانية في موسم الرياض

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:32 م
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عمرو دياب
عمرو دياب
يارا أحمد
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أحيا النجم الكبير عمرو دياب، مساء أمس السبت حفلا ضمن فاعليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية وذلك على مسرح أبو بكر سالم.

وقدم "الهضبة" مجموعة من أشهر أغنياته مثل قمرين والليلة ووياه ونور العين ومجموعة من أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير" ، وذلك وسط حضور جماهيري تجاوز ٣٠ الف متفرج.

وحرص عمرو دياب على شكر جمهوره والهيئة العامة للترفيه، ووعد جمهوره بحفل كبير ضمن مهرجان ميد بيست والذي سينطلق ضمن موسم الرياض خلال أيام وسيغني فيه عمرو دياب في حفل ضخم يوم ٢١ ديسمبر بمشاركة منتجا الموسيقى العالميين افروجاك وريهاب.

يذكر أن عمرو دياب كان قد أحيا حفله الأول بموسم الرياض يوم ٧ نوفمبر الماضي بمسرح محمد عبده وسط حضور جماهيري غفير حيث كان حقق الحفل أعلى حضور جماهيري لمطرب عربي خلال فاعليات الموسم.

في سياق آخركشف تطبيق الأغاني "سبوتيفاي - Spotify" عن أكثر يوم تم الاستماع فيه إلي أغنية "يوم تلات" للهضبة عمرو دياب، من قبل جمهوره عبر التطبيق، وهو يوم الأحد.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة الهندى، وجيتار شريف فهمى.

يُذكر أن تطبيق "سبوتيفاي" أجري إحصائيات حول نسب الاستماع للنجم المصري العربي عمرو دياب، لمعرفه الألبومات والأغاني الأكثر إستماعًا للهضبة حول العالم

وأظهرت النتائج بأن ألبوم "معدي الناس" يحتل المركز الأول، يليه ألبوم "تملي معاك"، ثم ألبوم"نور العين" ويأتي في المركز الرابع ألبوم"أحلي وأحلي" ليحتل ألبوم"وياه" المركز الخامس والأخير.

بينما تأتي أغنية "باين حبيت" في المقدمة، ثم أغنية"نور العين"، وتليها أغنية" تملي معاك"، ثم "قلبي أتمناه" وتأتي أغنية"ليلي نهاري" في المركز الخامس والأخير.
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