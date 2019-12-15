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فالفيردي يلجأ لحيلة جديدة في دفاع برشلونة بالكلاسيكو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:32 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يفكر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة في حيلة جديدة قبل مواجهة فريقه المقبلة أمام ريال مدريد بالكلاسيكو.

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل على ملعب "كامب نو" في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويدرس المدرب الإسباني فالفيردي في الدفع بالفرنسي صامويل أومتيتي في قلب الدفاع بجوار جيرارد بيكيه مع إبقاء لينجليت على مقاعد البدلاء، وذلك بحسب ما كشفته تقارير صحفية في إسبانية.

وأفادت صحيفة "الآس" بأن فالفيردي يفكر في إشراك أومتيتي من البداية أمام ريال مدريد بعد تراجع مستوى الفرنسي الأخر كليمو لينجليه وهو ما ظهر في مباراة الأمس أمام ريال سوسيداد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأضافت الصحيفة بأن فالفيردي لن يغير من تشكيل فريقه في مركز خط الوسط حيث سيدفع ببوسكيتس وفرانكي دي يونج وإيفارن راكيتيتش، وهو الثلاثي الذي لا يمكن المساس به، في ظل معاناة آرثور من ألم في الضامة، على الرغم من ان الكرواتي يصل الكلاسيكو وهو مرهق ، من لعب 5 مباريات متتالية كأساسيًا.
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