زوج فنانة شهيرة ومؤسس فرقة رضا.. معلومات لا تعرفها عن الراحل حسن عفيفي

رحل عن عالمنا اليوم الأحد الموافق 15 من ديسمبر، الفنان حسن عفيفي الذي يعتبر من أشهر أعضاء فرقة رضا الاستعراضية، وذلك إثر وعكة صحية شديدة نقل بسببها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.



وفي هذا التقرير، يستعرض لكم " الفجر الفني " معلومات لاتعرفها عن حسن عفيفي.



_ استهل حسن عفيفي حياته بانضمامه كراقص مع فرقة رضا ومحمود رضا.



_ وبعدها شارك بعدة أدوار مختلفة فى فيلمي غرام فى الكرنك وأجازة نصف السنة، كما التحق أيضًا بعد ذلك بأبطال فيلم فتاة الأستعراض من بطولة سعاد حسني.



_ وبعد نجاحه في هذه الأعمال، قرر بعد ذلك إعتزال الرقص، وعمل كمصمم رقصات وأعد تصميم رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبد الحميد.



_ هو زوج الفنانة هناء الشوربجي، وبدأت قصة حبهما عندما كانت هناء معه في فرقة رضا للفنون الشعبية، وبعدها عبر لها عن اعجابه وطلب الزواج منها ووافقت على الفور.



_ وشارك في تصميم استعراضات أكثر من عمل فني ومنهم مسلسل أحلام عادية، مسلسل جحا المصري، مسلسل ألف ليلة وليلة لسمير غانم، يوميات ونيس الجزء الخامس، مسلسل المدرسين والدروس الخصوصية.