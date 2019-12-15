Advertisements
Advertisements
Advertisements

كارمن بصيبص: هذا هو أصعب مشهد لي في "عروس بيروت"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
رانيا ماهر
Advertisements
حقق مسلسل عروس بيروت، نجاحًا واسعا وإقبال جماهيري كبير منذ الوهلة الأولى لعرضه عبر الشاشات الفضائيه،فا هو دراما رومانسية إجتماعية تحاكي الواقع الذي نعيشه، ولهذا السبب فقد دخل العمل قلوب عدد كبير من الجمهور بدون استئذان، وذلك لما تحويه القصة من حبكة.

وكشفت الفنانة كارمن بصيبص عن أصعب مشاهدها في المسلسل من خلال لقائها علي "mbc"، حيث قالت إن هناك مشاهد عديدة صعبة ولكن الأصعب هي المشاهد التي تجمعها بالفنان ظافر العابدين، وأن اول مشهد صعب سيخطر علي بالها هو المشهد هروب ثريا من فارس، وعدم رغبتها برؤيته وبعد ذلك يتلاقوا، فهذا كان مشهد صعب لأنها تعبر عن كرهها له، وبنفس الوقت حبها له، فهو مشهد كاملاً كان صعب.

وتدور قصة مسلسل عروس بيروت، حول شاب يقوم بالتعرف على فتاة بالصدفة ويقع في غرامها، ولكن تواجهه مشكلات كبيرة بسبب والدته التي تجسد دورها الفنانة اللبنانية القديرة تقلا شمعون، لأنها تقف حاجزًا بينهما، بسبب شخصيتها المتسلطة.

فريق عمل "عروس بيروت"

يشارك في مسلسل عروس بيروت عدداً كبيراً من النجوم منهم ظافر العابدين، تقلا شمعون، كارمن بصيص، سامي أبو حمدان، رشا مهدي، فائق عرقسوسي، محمد الأحمد، وليا مباردي،ضحي الدبس، أيمن عبدالسلام، فارس ياغي، لينا حورانه، المسلسل من تأليف ااسيناريست المتميزة نادين جابر.

النسخة الأصلية من مسلسل عروس بيروت

مسلسل عروس بيروت هو النسخة العربية من مسلسل "عروس اسطنبول" وهو مسلسل تركي والذي قام ببطولته كل من أوزكان دينيز و آصلى أنور، بينما "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، و تقلا شمعون.
Advertisements

أخبار تهمك

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 22 ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الجبلاية تحيل أزمة كهربا إلى فيفا

منذ حوالي 3 ساعات

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ ساعة و 26 دقيقة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ يوم

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

10:41 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status