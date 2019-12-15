كارمن بصيبص: هذا هو أصعب مشهد لي في "عروس بيروت"

فريق عمل "عروس بيروت"



يشارك في مسلسل عروس بيروت عدداً كبيراً من النجوم منهم ظافر العابدين، تقلا شمعون، كارمن بصيص، سامي أبو حمدان، رشا مهدي، فائق عرقسوسي، محمد الأحمد، وليا مباردي،ضحي الدبس، أيمن عبدالسلام، فارس ياغي، لينا حورانه، المسلسل من تأليف ااسيناريست المتميزة نادين جابر.



النسخة الأصلية من مسلسل عروس بيروت



مسلسل عروس بيروت هو النسخة العربية من مسلسل "عروس اسطنبول" وهو مسلسل تركي والذي قام ببطولته كل من أوزكان دينيز و آصلى أنور، بينما "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، و تقلا شمعون.

حقق مسلسل عروس بيروت، نجاحًا واسعا وإقبال جماهيري كبير منذ الوهلة الأولى لعرضه عبر الشاشات الفضائيه،فا هو دراما رومانسية إجتماعية تحاكي الواقع الذي نعيشه، ولهذا السبب فقد دخل العمل قلوب عدد كبير من الجمهور بدون استئذان، وذلك لما تحويه القصة من حبكة.وكشفت الفنانة كارمن بصيبص عن أصعب مشاهدها في المسلسل من خلال لقائها علي "mbc"، حيث قالت إن هناك مشاهد عديدة صعبة ولكن الأصعب هي المشاهد التي تجمعها بالفنان ظافر العابدين، وأن اول مشهد صعب سيخطر علي بالها هو المشهد هروب ثريا من فارس، وعدم رغبتها برؤيته وبعد ذلك يتلاقوا، فهذا كان مشهد صعب لأنها تعبر عن كرهها له، وبنفس الوقت حبها له، فهو مشهد كاملاً كان صعب.وتدور قصة مسلسل عروس بيروت، حول شاب يقوم بالتعرف على فتاة بالصدفة ويقع في غرامها، ولكن تواجهه مشكلات كبيرة بسبب والدته التي تجسد دورها الفنانة اللبنانية القديرة تقلا شمعون، لأنها تقف حاجزًا بينهما، بسبب شخصيتها المتسلطة.