Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس جهاز 15 مايو: إتاحة مقر لـ"الفيش" المميكن بقسم الشرطة وإعادة تأهيل وحدة المرور

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

لتوفير الخدمات اللازمة بالمدينة، أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو،  عن أنه  تمت الموافقة على تخصيص مقر لتوفير خدمة "الفيش والتشبيه المميكن"، بقسم شرطة مدينة ١٥ مايو، وذلك بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة.


وأضاف المهندس السيد همام: تمت الموافقة أيضاً  على إعادة تجهيز وتأهيل وحدة المرور بالمجاورة ٣٤،وذلك لتواجد إدارة المرور بالمدينة لتنظيم وتسهيل حركة السيارات والمترددين على المدينة، وكذا إعادة تأهيل نقطة الإطفاء بالمجاورة ٢، لتكون مركزا لانطلاق الحماية المدنية، للحفاظ على أمن وسلامة قاطني المدينة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار النهوض بالخدمات المقدمة بالمدينة، واستجابة لمطالب السكان.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ حوالي 8 ساعات

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 22 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ 39 دقيقة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

عاجل.. الجبلاية تحيل أزمة كهربا إلى فيفا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

طارق يحيى يستبعد نجم الأهلي السابق من مواجهة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

08:49 ص

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status