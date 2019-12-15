أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة مانشستر يوناتيد وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش يونايتد beIN LIVE

يقدم موقع الفجر والفجر الرياضي بث مباشر لابرز الاحداث الرياضية اليوم الاحد الموافق 15-12-2019 بث حي مواجهة مانشستر يونايتد بث مباشر مانشستر يوناتيد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر مانشستر يوناتيد الان، يستضيف نادي مانشستر يونايتد نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم الأحد في لقاء مثير وممتع بين الفريقين، على ملعب الأولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.





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بث مباشر مانشستر يونايتد تقام المباراة بين مانشستر يونايتد وإيفرتون، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت السعودية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون





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بث مباشر مانشستر يونايتد تذاع المباراة بين مانشستر يونايتد وإيفرتون، عبر قناة “beIN SPORTS HD 2″، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، بتعليق محمد بركات، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون





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