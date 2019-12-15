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10 يناير انطلاق جوائز ساويرس الثقافية بدار الأوبرا المصرية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:21 م
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جوائز ساويرس الثقافية
جوائز ساويرس الثقافية
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كشفت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن موعد حفلها السنوي لإعلان الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الخامسة عشرة، والمقرر إقامته في تمام السابعة من مساء يوم الجمعة الموافق 10  يناير 2020، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

 

وفي سياق متصل؛ جار الانتهاء من تقييم الأعمال المقدمة، بواسطة 5 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر، وتستعد أمانة الجائزة حاليًا لإعلان القائمة القصيرة للأعمال المرشحة للفوز بجائزة أفضل عمل في مجالات: الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو السينمائي لشباب الكتاب والأدباء يوم 17 ديسمبر 2019.

 

كما أعلن مجلس أمناء الجائزة عن حجب جائزة "أفضل سيناريو للكتاب المحترفين- فرع أول"، لعام 2019، نظراً لعدم تلقي سوى عملين فقط للتنافس على الجائزة هذا العام. وذلك بعد تغيير شروط التقدم لجائزة السيناريو وإعادة تقسيم فرعي الجائزة بناء على أسس ومعايير الاحترافية، وليس بناء على سن المتقدم، طبقا للتوصيات العديدة المقدمة من أعضاء لجان التحكيم المتعاقبة خلال الدورات السابقة. وحرصًا من مجلس الأمناء على الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية، تقرر حجب الجائزة هذا العام لعدم توافر عنصر التنافسية، والعودة ابتداء من العام القادم  إلى الشروط السابقة المرتبطة بمعيار سن المتقدم ، والتي تتضمن جائزة  أفضل  سيناريو – فرع أول ( كبار الكتاب)، و جائزة أفضل  سيناريو  - فرع  ثان (شباب الكتاب).

 

 يذكر أن المسابقة قد تلقت في دورتها الخامسة عشرة، 719 عملاً في مختلف فروع الجائزة، إذ تقدم  181 رواية ومجموعة قصصية لفرع كبار الأدباء،  و181 رواية ومجموعة قصصية في فرع شباب الأدباء، فيما تقدم لفرع السيناريو- عمل أول  219 سيناريو، وفي فرع المسرح تقدم 102 نصًا مسرحيًا، وتلقى فرع النقد الأدبي 36 عملاً.

 

عن جائزة ساويرس الثقافية:

 

تعد "جائزة ساويرس الثقافية" أحد أهم أدوار "مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية" في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، إذ أطلقت المسابقة في عام 2005  لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين، بهدف تشجيع الإبداع الفني وتسليط الضوء على المواهب الجديدة الواعدة، وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي. ومنذ انطلاقها وعلى مدى 15 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال  تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.

 

 

 

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