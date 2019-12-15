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«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط MANCHESTER UNITED مباشر متعددة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:15 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر مانشستر يوناتيد الان، يستضيف نادي مانشستر يونايتد نظيره فريق إيفرتون، مساء اليوم الأحد في لقاء مثير وممتع بين الفريقين، على ملعب الأولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون موعد المباراة

تقام المباراة بين مانشستر يونايتد وإيفرتون، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت السعودية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون  

بث حي مباراة مانشستر يونايتد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون  القنوات الناقلة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون 

تذاع المباراة بين مانشستر يونايتد وإيفرتون، عبر قناة “beIN SPORTS HD 2″، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، بتعليق محمد بركات، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون  

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