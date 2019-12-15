أبوالغيط: العرب قادرون على امتلاك قدرة نووية.. لكن مصر أثبتت في 73 عدم الحاجة لها (فيديو)



وأشار "أبو الغيط"، خلال كلمته في جلسة "التحديات الراهنة بين الأمن والسلم" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى أن حديث تركيا عن السلاح النووي أمر غريب، ويسأل عن ذلك العالم الغربي الذي حمى إسرائيل وأخفى قدرتها النووية.



ونوه بأنه لو حدث هذا التطور في تركيا وإيران وامتلكوا سلاح نووي، فستسعى الدول العربية إلى امتلاك هذه القدرة على الرغم من أنه لا قيمة لها، فهو تهديد أجوف، ومصر أثبتت ذلك في 1973، فقد ضربت إسرائيل دون استخدام السلاح النووي.



قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن 5 دول هم من وقعوا على اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، ووصل عددهم الآن إلى 9 دول، وهناك حديث عن دولة في غرب آسيا تسعى لامتلاك سلاح نووي.