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كول كورة MANCHESTER UNITED مشاهدة مباراة مانشستر وايفرتون رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش اليونايتد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:04 م
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بوابة الفجر
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مشاهدو مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون اليوم عبر الفجر والفجر الرياضي، يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ايفرتون في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد بملعب أولد ترافورد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليج" .

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 4 مباريات، بينما يقع ايفرتون في المركز الـ 14 برصيد 17 نقطة .

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون اليوم والتقي الفريقان في 121 مباراة في مختلف المسابقات نجح مانشستر يونايتد في الفوز في 57 مباراة بينما فاز ايفرتون في 27 مباراة وكان التعادل حاضراً في 26 مباراة ، كما سجل مانشستر يونايتد 171 هدفا بينما استقبلت شباكه 120 هدف .

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد أكد أولى جونار سولشاير المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد أن لاعبيه قدموا أسبوعا مميزا للغاية عندما فازوا على توتنهام ومانشستر سيتي في آخر جولتين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد الان بدون توقف قال سولشاير في مؤتمر صحفي عقده امس : " الفوز على توتنهام ومانشستر ستي أصبح من التاريخ الآن وعلينا نسيان ذلك، يجب أن نمضي قُدُماً ونركز على المباراة القادمة".

بث عبر الفجر مواجهة مانشستر يونايتد وايفرتون عن مواجهة إيفرتون قال: "تحدثنا كثيراً عن مواجهة إيفرتون خلال الموسم الماضي وما حدث ذاك اليوم، حيث لم نظهر كفريق بل كنا أقرب للفوضى، لكن كما قلت كثيراً نحن لم نعد نفس تلك المجموعة والفريق بعد الآن، هذه مجموعة لاعبين مختلفة، هذا فريق مستعد للقتال وللعب كرة القدم".

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