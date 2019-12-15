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"التعبئة والإحصاء": 681.2 مليون دولار صادرات مصر للدول العربية خلال 8 أشهر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:05 م
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بوابة الفجر
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أشار الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إلى ارتفاع صادرات مصر للدول العربية خلال 8 أشهر الأولى من عام 2019، حيث بلغ إجمالى الصادرات 681.2 مليون دولار مقابل 580.8 مليون دولار في نفس التوقيت عام 2018.

وكشف التقرير، أن دولة الإمارات جاءت في المركز الأول لصادرات الدولة للدول العربية خلال الفترة المشار إليها سابقا، حيث بلغت 180.2 مليون دولار مقابل 91.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018.

وإليكم بيان بالأرقام يكشف حجم صادرات مصر لكل بلد عربي حسب تقرير المركزي للمحاسبات:

سجلت صادرات الدولة للسعودية في نفس الفترة السابقة 112.2 مليون دولار مقابل 90.2 مليون دولار في نفس التوقيت عام 2018.

سجلت صادرات الدولة لتونس في نفس الفترة السابقة، 60.6 مليون دولار، مقابل 11 مليون دولار في نفس الفترة عام 2018.

سجلت صادرات الدولة لليبيا في أغسطس الماضى 49 مليون دولار مقابل 45.5 مليون دولار في نفس التوقيت عام 2018.

سجلت صادرات الدولة لباقى الدول العربية في الفترة المشار إليها سابقا 279.2 مليون دولار مقابل 342.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018.
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