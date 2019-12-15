إجلاء سكان مدينة إيطالية لتفكيك قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية



وفي وقت سابق، تم إجلاء آلاف الأشخاص من مقاطعة فرانكفورت التي تضم مقر البنك المركزي الأوروبي بينما تستعد السلطات لنزع فتيل قنبلة تعود الي الحرب العالمية الثانية، والتي تبلغ حمولتها 500 كيلو جرام.



دعا مسؤولو المدينة حوالي 16500 شخص إلى مغادرة منازلهم في منطقة أوستند صباح الأحد، قبل ساعات قليلة من بدء العملية. وقد نقلت السلطات بالفعل بعض الأشخاص من دار لرعاية المسنين يوم السبت.



بعد أكثر من 70 عامًا من نهاية الحرب العالمية الثانية، كثيرًا ما يتم العثور علي قنابل غير منفجرة في ألمانيا، ويتطلب التخلص منها أحيانًا عمليات إجلاء احترازي على نطاق واسع.



وقد تم العثور على القنبلة الأمريكية في فرانكفورت خلال أعمال البناء الشهر الماضي، واختار المسؤولون يوم الأحد لنزع فتيلها، مما أتاح لهم الوقت الكافي للإعداد العملية وتقليل التعطل في العاصمة المالية لألمانيا



أجلت السلطات الإيطالية، حوالى 54 ألف شخصًا من مدينة برينديزي، اليوم الأحد، في الوقت الذي عمل فيه الخبراء على نزع فتيل قنبلة تعود الي زمن الحرب العالمية الثانية.وقالت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" اليومية، إن العملية كانت أكبر عملية إجلاء في وقت السلم في إيطاليا، حيث أجبر أكثر من 60 ٪ من سكان المدينة على إخلاء "منطقة حمراء" في دائرة نصف قطرها 1617 مترًا من مكان العثور على القنبلة.وأضافت السلطات، أن القنبلة البريطانية التي يعتقد أنها أسقطت على المدينة في عام 1941 يبلغ طولها متر واحد وتحتوي على 40 كيلوجراما من الديناميت. تم العثور عليه بالصدفة الشهر الماضي خلال أعمال التجديد في مسرح السينما.تم إغلاق مطار المدينة ومحطة القطار ومستشفيين وسجن، واخلائهم كجزء من العملية التي تتوقع السلطات الانتهاء منها في وقت الغداء.