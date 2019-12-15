محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول المشاركة في مونديال الأندية

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي القائمة الرسمية للمشاركة في مونديال الأندية بقطر خلال الفترة الحالية.

وشهدت قائمة الريدز غياب لوفرين مدافع الفريق للإصابة فيما شهدت تواجد فينالدوم لاعب بالرغم من الإصابة التي تعرض لها في الساعات الماضية.





وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

"أليسون، فان دايك، فينالدوم، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، لونرجان، شاكيري، روبرتسون، أوريجي، جونز، آرنولد، ويليامز".





ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع نظيره مونتيري المكسيكي، مساء الأربعاء المقبل، في مباراة نصف نهائي مونديال الأندية، بعدما تأهل مونتيري بعد تفوقه على السد القطري بنتيجة (3-2).